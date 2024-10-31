Телескоп VLT показал новый снимок туманности Темный волк

Туманность Темный волк. Снимок сделан Обзорным телескопом VLT, расположенным в Паранальской обсерватории (Чили) / © ESO, VPHAS+ team Туманность Темный волк, которую еще называют туманностью Фенрира, расположена примерно в 5,3 тысячи световых лет от Земли, в области созвездия Скорпион.