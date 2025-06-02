Пассажиры попавшего в аварию поезда Климов — Москва смогут получить оставленные в вагонах вещи

Об этом рассказали представители Федеральной пассажирской компании Пассажиры поезда Климов — Москва после аварии в Брянской области смогут получить оставленные в вагонах вещи, сообщила 2 июня Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).
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