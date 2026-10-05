Путин вдохновляет: как лучшие учителя России делятся опытом в прямом эфире с президентом

Сегодня, в День учителя, Владимир Путин не остался в стороне от праздника педагогов. По видеосвязи президент встретился с лучшими учителями России — лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года», победителями других профессиональных состязаний и финалистами популярного телешоу «Классная тема».
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