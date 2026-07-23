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В руководстве США решили изучить вопрос об ударах по исламистам в Мали

В руководстве США решили изучить вопрос об ударах по исламистам в Мали

Вопрос о возможности проведения военной операции в Мали против группировки JNIM («Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин») приняла к рассмотрению администрация президента США Дональда Трампа, 22 июля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации, знакомые с ходом обсуждения.

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