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Шок! Боец ВСУ вышел на связь с нашими военными: то, что он придумал поразило всех

Шок! Боец ВСУ вышел на связь с нашими военными: то, что он придумал поразило всех

С ВС РФ он вышел на связь через чат-бот Free soldier. Пленный сообщил, что часть его бригады планировали перебросить на харьковское направление, но вместо этого он принял решение сдаться российской стороне.

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, школьники уже заипали своими изложениями про шок, ужос, панику и взрывы инета...
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