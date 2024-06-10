Шок! Боец ВСУ вышел на связь с нашими военными: то, что он придумал поразило всех

С ВС РФ он вышел на связь через чат-бот Free soldier. Пленный сообщил, что часть его бригады планировали перебросить на харьковское направление, но вместо этого он принял решение сдаться российской стороне.
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