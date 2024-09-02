Среди молодежи растет спрос на кулинарные книги по киноигровым вселенным

Часто покупают книги с рецептами из игры Genshin Impact, аниме Хаяо Миядзаки и корейских дорам, а также с едой из вселенной Гарри Поттера и сериала «Клан Сопрано»Продажи книг с рецептами из кино и игр в «Читай-городе» в первом полугодии увеличились на 14%, а на Wildberries — почти втрое.