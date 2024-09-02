Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 791 подписчик

Среди молодежи растет спрос на кулинарные книги по киноигровым вселенным

Среди молодежи растет спрос на кулинарные книги по киноигровым вселенным

Часто покупают книги с рецептами из игры Genshin Impact, аниме Хаяо Миядзаки и корейских дорам, а также с едой из вселенной Гарри Поттера и сериала «Клан Сопрано»Продажи книг с рецептами из кино и игр в «Читай-городе» в первом полугодии увеличились на 14%, а на Wildberries — почти втрое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх