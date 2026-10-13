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Татар-информ

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«Хватит на безбедную жизнь»: зачем Татарстан наращивает товарооборот с Индией

«Хватит на безбедную жизнь»: зачем Татарстан наращивает товарооборот с Индией

Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ», который пройдет с 14 по 17 октября, обсудили на брифинге в Кабмине РТ.

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