Артист Вадим Андреев рассказал в интервью RTVI, что его пенсия составляет 23 тысячи рублей в месяцАктер Вадим Андреев в интервью программе «Легенда» на RTVI, что получает пенсию в 23 тысячи рублей.
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