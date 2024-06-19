Новые высоты православного искусства: мастерская «Софийская набережная»

Мастерская "Софийская набережная" уже более 20 лет радует клиентов уникальными православными изделиями, создавая не просто ювелирные украшения, а настоящие произведения искусства, пропитанные духовностью и верой.
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