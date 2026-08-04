Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили

Россия давно не наносила массовых ударов по украинской электроэнергетике, при этом Украина и ранее была способна отправлять электроэнергию на импорт, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
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