НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Алонсо работает лучше всех среди тренеров на данный момент по версии Goal. Эмери – 2-й, Мотта – 4-й, Клопп – 8-й, Анчелотти – 11-й, Гвардиола – 15-й

Алонсо работает лучше всех среди тренеров на данный момент по версии Goal. Эмери – 2-й, Мотта – 4-й, Клопп – 8-й, Анчелотти – 11-й, Гвардиола – 15-й

В рейтинге учитывался не общий уровень тренера, а качество работы с учетом условий. Топ-15 лучших тренерских работ сезона по версии Goal на данный момент: 15.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх