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62ИНФО | Новости Рязани

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Администрация не нашла наследников пяти квартир и доли дома в Рязани

Администрация не нашла наследников пяти квартир и доли дома в Рязани

Речь идёт о следующих жилых помещениях: 35/130 доли жилого дома на улице 12-й район, дом №28; квартира №4 по улице Стройкова, дом №65; квартира №37 по улице проезд Речников, дом №5/9; квартира №83 по улице Керамзавода, дом №36; квартира №103 по улице Тимуровцев, дом №1; квартира №230 по улице Новосёлов, дом №50.

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