Всему голова: технолог развенчал распространенные мифы о хлебе

Хлеб часто считают причиной лишнего веса. А еще говорят, что он не несет организму никакой пользы. Во время научного симпозиума «Ожирение — глобальный вызов 21 века» директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко развеяла основные мифы о мучном изделии, объяснила, кому не стоит включать его в рацион, а кому лучше от хлеба не отказываться.