Глава МИД Польши заявил о нежелании Евросоюза видеть беженцев с Украины

Global Look Press/Carsten Koall/dpa Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексея Столярова), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что Евросоюз не хочет видеть на своих территориях украинских беженцев.
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