лл

лина любимцева

Неужели пшеки насытились западэнськими жЫдо-бандэровцами? Ведь это именно они начали драпать в Польшу... Что-то быстро они осточертели пшекам... А вот украинцы с ними уже более 80 лет мучаются... До чего Украину довели...