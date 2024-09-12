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Глава МИД Польши заявил о нежелании Евросоюза видеть беженцев с Украины

Глава МИД Польши заявил о нежелании Евросоюза видеть беженцев с Украины

Global Look Press/Carsten Koall/dpa Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексея Столярова), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что Евросоюз не хочет видеть на своих территориях украинских беженцев.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Неужели пшеки насытились западэнськими жЫдо-бандэровцами? Ведь это именно они начали драпать в Польшу... Что-то  быстро они осточертели пшекам... А вот украинцы с ними уже более 80 лет мучаются... До чего Украину довели...
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