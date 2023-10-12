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В Рязанской области расширили меры соцподдержки участников специальной военной операции

Депутаты Рязанской областно Думы на заседании в среду, 11 сентября, одобрили сразу несколько законопроектов, которые направлены на расширение мер поддержки участников специальной военной операции, а также их семей.

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