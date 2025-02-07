Продолжает дорожать: цена на бензин в Приморье выросла на 11,4% за год

За 12 месяцев 2024 года потребительская цена на бензин в Приморском крае выросла в среднем на 11,4%. В Росстате рассказали, насколько дороже приморцам стало заправлять автомобили и как обстоят дела в других регионах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.