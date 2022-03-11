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В России начали снижаться цены на бензин

В некоторых российских регионах начали снижаться цены на бензин. Об этом сообщает РБК.По данным издания, бензин подешевел в основном на заправках, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую.

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