На Херсонщину идут сильные дожди

В регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью до 5 м/с.Синоптики Херсонской области сообщают, что сегодня в регионе ожидается сильный ливень, однако температура днём составит 24 градусов в Геническе и 23 градусов в Новой Каховке и в Аскании-Нова.
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