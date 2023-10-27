На Херсонщину идут сильные дожди

В регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью до 5 м/с.Синоптики Херсонской области сообщают, что сегодня в регионе ожидается сильный ливень, однако температура днём составит 24 градусов в Геническе и 23 градусов в Новой Каховке и в Аскании-Нова.