Психотерапевт Ответчиков: постоянные внешние стимулы мешают мозгу переключаться

Врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФЦМН ФМБА России Михаил Ответчиков рассказал, почему периоды без внешних задач не стоит считать бесполезным бездельем.
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