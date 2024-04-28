Задержанному студенту МГУ предписали покинуть РФ в течение трех дней

Обвиняемому в сборе денежных средств для украинских войск учащемуся Московского государственного университета, приехавшему из Одессы, донесли информацию о сокращении сроков пребывания на территории Российской Федерации.
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