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От громких судов с Кержаковым до тайной свадьбы — Милана Тюльпанова

От громких судов с Кержаковым до тайной свадьбы — Милана Тюльпанова

19 августа 2026 года Милана Тюльпанова отметила 33-летие в белом платье. После скандального развода с футболистом Александром Кержаковым, тяжелой борьбы за сына и серии неудачных романов телеведущая и блогер снова вышла замуж.

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