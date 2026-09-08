ФАС возбудила 51 дело для пресечения необоснованного завышения цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 51 дело из-за завышения цен на топливо в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги совещания правительства.
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