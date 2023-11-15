4 блестящие новые метал-группы, которые вам нужно услышать в этом месяце

Уже ноябрь?! Мы приближаемся к концу года - а вместе с ним и ко всем тем спискам, на которые люди любят жаловаться, - но недостатка в фантастической новой музыке, которую можно открыть для себя, по-прежнему нет.
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