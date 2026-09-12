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Царьград

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Усольцевы шли к "месту силы". Конечная точка их маршрута вскрыла новые факты: Тут всюду следы

Усольцевы шли к "месту силы". Конечная точка их маршрута вскрыла новые факты: Тут всюду следы

На Кутурчинском Белогорье Усольцевы ши к загадочному камню желаний. Журналисты нашли это место и рассказали о новых фактах: вокруг места много следов "хозяина тайги".

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