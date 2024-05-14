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Калужские новости

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6 тысяч доз вакцины против кори поступило в Калужскую область

6 тысяч доз вакцины против кори поступило в Калужскую область

В Калужскую область поступило 6 тысяч доз вакцины для иммунизации детского населения против кори, краснухи и эпидемического паротитаВ Калужскую область поступило 6 тысяч доз вакцины против кори, краснухи и паротита для иммунизации детского населения.

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