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Украинского боевика заочно осудили за приказ обстрелять жилой массив в ДНР

Украинского боевика заочно осудили за приказ обстрелять жилой массив в ДНР

Суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко, приказавшего обстрелять жилой массив в Донецкой народной республике (ДНР).

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