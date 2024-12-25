Украинского боевика заочно осудили за приказ обстрелять жилой массив в ДНР

Суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко, приказавшего обстрелять жилой массив в Донецкой народной республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии