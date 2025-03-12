Священника-иноагента Михнова-Вайтенко оштрафовали за репост без маркировки

Он сообщил, что намерен подавать апелляцию Суд в Петербурге оштрафовал епископа Апостольной православной церкви Григория Миханова-Вайтенко* на 15 тысяч рублей за репост записи признанного СМИ-иноагентом интернет-издания без соответствующей маркировки.