Священника-иноагента Михнова-Вайтенко оштрафовали за репост без маркировки

Он сообщил, что намерен подавать апелляцию Суд в Петербурге оштрафовал епископа Апостольной православной церкви Григория Миханова-Вайтенко* на 15 тысяч рублей за репост записи признанного СМИ-иноагентом интернет-издания без соответствующей маркировки.
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