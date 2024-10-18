Залужный капитулировал перед английским языком, выступая в Лондоне

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опозорился во время выступления в Королевском институте международных отношений* (признан в России нежелательной организацией).
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