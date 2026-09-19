Кубинцы растворились в темноте

Куба погрузилась в седьмой за год блэкаут: без света остались более 9 миллионов человек. Национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью вышла из строя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Интеграция мигрантов по встречному принципу: почему невозможно привить наши ценности тем, кто не готов их принять
- Миф о «ценных иностранных специалистах»: как инцидент на Щёлковском шоссе обнажает критические дыры в миграционном фильтре
- Приоритет своим: как введение ценза оседлости меняет правила миграционной и социальной политики Ханты-Мансийска
Свежие комментарии
- ХЛ Россия почти повт...
- Российский паспор...
- В то время когда ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым