Объясняю на пальцах Начнем с того, что арабский мир – это почти 400 млн человек, живущих в 23 странах северной Африки и Ближнего Востока.
Какие комментарии пишут простые арабы на интервью Путина
Комментарии
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Сергей Сидоров
Смертность на 1000 человек - это лукавый показатель. Он не учитывает рост продолжительности жизни.
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3 час.
ВФ
Владимир Фердман
По данным российских демографов мужчины не добирают 5 лет жизни не учитывая медицину
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2 час.
Лариса Фомичева
Кто бы сомневался-первыми вылезут хохлы.Всё этой пидарисне нэймэться-"Батько наш Бандеро,Украина маты..."
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1 час.
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