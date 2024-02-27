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Какие комментарии пишут простые арабы на интервью Путина

Какие комментарии пишут простые арабы на интервью Путина

Объясняю на пальцах Начнем с того, что арабский мир – это почти 400 млн человек, живущих в 23 странах северной Африки и Ближнего Востока.

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Комментарии
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Сергей Сидоров
Смертность на 1000 человек - это лукавый показатель. Он не учитывает рост продолжительности жизни.
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3 час.
ВФ
Владимир Фердман
По данным российских демографов мужчины не добирают 5 лет жизни не учитывая медицину
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2 час.
Лариса Фомичева
Кто бы сомневался-первыми вылезут хохлы.Всё этой пидарисне нэймэться-&quot;Батько наш Бандеро,Украина маты...&quot;
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1 час.

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