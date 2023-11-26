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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Наш биатлон жив, он идет вперед. Наступит день, когда мы вернемся на мировую арену – и еще сильнее, чем были»

«Я очень рад, что белорусы выступают на Кубке России основой. Это невероятный раздражитель для всех наших регионов.

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