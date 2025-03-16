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Макрон: Запад может направить военных на Украину без согласия РФ

Макрон: Запад может направить военных на Украину без согласия РФ

Разместить военных могут в Киеве, Одессе и Львове Европейские страны, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину якобы для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия России.

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Гарий Щерба
Ну ну ,  САМОУБИЙЦЫ ...!!!
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