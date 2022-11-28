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ЕР внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты представителей Запорожской области

ЕР внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты представителей Запорожской области

Депутаты от "Единой России внесли Госдуму законопроект, позволяющий Запорожской области направлять своих представителей в Общественную палату России.

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