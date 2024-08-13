Подтвердился факт использования ВСУ американской спутниковой системы Starlink в Курской области

ВБ

Владимир Балобаев

Уже давно пора выводить их из строя.Янки без спутников как слепые котята.Они уже воюют против нас, наводят ракеты,управляют войсками,даже против нас воюют кадровые войска США.Будет справедливо если спутники начнут выходить из строя например от от солнечной вспышки или метеоритов.