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Подтвердился факт использования ВСУ американской спутниковой системы Starlink в Курской области

Подтвердился факт использования ВСУ американской спутниковой системы Starlink в Курской области

То есть, американская компания вполне спокойно обслуживает эти терминалы, несмотря на все заверения Маска о том, что он за скорейшие мирные переговоры между Москвой и Киевом.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Балобаев
Уже давно пора выводить их из строя.Янки без спутников как слепые котята.Они уже воюют против нас, наводят ракеты,управляют войсками,даже против нас воюют кадровые войска США.Будет справедливо если спутники начнут выходить из строя например от от солнечной вспышки или метеоритов.
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