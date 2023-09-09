Путину на заметку: национализация имущества олигархов как основа экономики Китая

Андрей Павлов

Путин 20 лет создавал эту структуру, так называемую вертикаль власти. За эти 20 лет она настолько окрепла, что если Путин захочет даже не уничтожить, а только модернизировать свое детище в сторону служения государству, его схарчат. Нету него команды державников, не создал за 20 лет. Применить китайский опыт с поправкой на русскость было бы замечательно, но кто это делать будет? У Дэн Сяо Пина команда была, у Ли Куан Ю команда была, у Си Цзыньпина команда есть, а вот у Путина нет. Поэтому имеем то, что имеем.