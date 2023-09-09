Сразу после прихода к власти в конце 2013 года новый председатель КНР Си Цзыньпин в своем программном выступлении подчеркнул, что коррупция угрожает не только Компартии Китая, но и существованию развитого Китая как такового.
Путину на заметку: национализация имущества олигархов как основа экономики Китая
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я за объединение всех левых партий , практически с одними программами , ну и ЛДПР как альтернативу . Все остальные - пузыри
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15 час.
Андрей Павлов
Путин 20 лет создавал эту структуру, так называемую вертикаль власти. За эти 20 лет она настолько окрепла, что если Путин захочет даже не уничтожить, а только модернизировать свое детище в сторону служения государству, его схарчат. Нету него команды державников, не создал за 20 лет. Применить китайский опыт с поправкой на русскость было бы замечательно, но кто это делать будет? У Дэн Сяо Пина команда была, у Ли Куан Ю команда была, у Си Цзыньпина команда есть, а вот у Путина нет. Поэтому имеем то, что имеем.
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14 час.
людмила бер
Тыкают 37-м годом. Забыли? У нас будет происходить тихо и без пыли. Вспомните? сколько фирм национализированы? Вчера, ВВП подписал Указ об оплатах нерезидентам (там 90% наши).... Процесс идет, не громко, но идет... Другим путем..
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5 час.
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