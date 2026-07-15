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"Роснефть" создала сеть сервисных автоцентров в арктической зоне России

"Роснефть" создала сеть сервисных автоцентров в арктической зоне России

Компания "РН-Ванкор" (входит в НК "Роснефть") при реализации проекта "Восток Ойл" создала на маршруте от Ямало-Ненецкого автономного округа до "Бухты Север" в Красноярском крае сеть автосервисных центров.

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