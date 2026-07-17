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PJM Capacity Auction Results Compound "Alarm Bells": FERC Chairman Swett

PJM Capacity Auction Results Compound "Alarm Bells": FERC Chairman Swett

PJM Capacity Auction Results Compound "Alarm Bells": FERC Chairman Swett By Ethan Howland of UtilityDive The PJM Interconnection’s just-held capacity auction cleared nearly 7 GW below its reliability target and only drew roughly 500 MW of new power supply, Federal Energy Regulatory Commission Chairman Laura Swett said Thursday.

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