PJM Capacity Auction Results Compound "Alarm Bells": FERC Chairman Swett By Ethan Howland of UtilityDive The PJM Interconnection’s just-held capacity auction cleared nearly 7 GW below its reliability target and only drew roughly 500 MW of new power supply, Federal Energy Regulatory Commission Chairman Laura Swett said Thursday.
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