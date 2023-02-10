Новые дома построят для жильцов трех аварийных многоквартирных домов в Дмитрове

РИАМО - 10 фев. По поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в ДК «Содружество» состоялась встреча по вопросу строительства жилого дома в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
РИАМО - 10 фев. По поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в ДК «Содружество» состоялась встреча по вопросу строительства жилого дома в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
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