РИАМО

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    они бы с Песковым, как то договорились..... вроде с одной конторы и хозяин один, а друг другу противоречат. или специ...Медведев заявил, ...
  • tolip
    ГандоныУкраинцы атаковал...
  • Валерий Ребров
    еще не открыли а уже горитНа юге Москвы из‑...

Новые дома построят для жильцов трех аварийных многоквартирных домов в Дмитрове

Новые дома построят для жильцов трех аварийных многоквартирных домов в Дмитрове

РИАМО - 10 фев. По поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в ДК «Содружество» состоялась встреча по вопросу строительства жилого дома в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх