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Командование ВСУ использует тактику «мясных штурмов» на купянском направлении

Командование ВСУ использует тактику «мясных штурмов» на купянском направлении

Командование Вооруженных сил Украины использует тактику "мясных штурмов" на купянском направлении. Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке, сообщил о том, что украинское командование использует такую тактику без должной огневой поддержки, и это приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки, со ссылкой на собственные источники.

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