Командование Вооруженных сил Украины использует тактику "мясных штурмов" на купянском направлении. Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке, сообщил о том, что украинское командование использует такую тактику без должной огневой поддержки, и это приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки, со ссылкой на собственные источники.