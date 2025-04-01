ВС РФ завершают зачистку приграничья Курской области от боевиков ВСУ

Российские военные начали зачистку последних очагов сопротивления ВСУ в Курской области. Речь идет о районе населенных пунктов Гуево и Горналь, где боевики киевского режима до недавнего времени сохраняли свое присутствие за счет поддержки расчетов БПЛА.