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Потребление газа в мире установило исторический рекорд

Потребление газа в мире установило исторический рекорд

Потребление газа в мире по итогам 2021 года впервые в истории превысило 4 трлн кубометров. В частности, как говорится в статистическом обзоре британской BP о мировой энергетике спрос на газ в Европе достиг максимального уровня за последние 10 лет.

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