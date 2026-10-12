Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в хранении и сбыте немаркированной никотинсодержащей продукции на сумму свыше 2,7 млн рублей

На Ставрополье перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в хранении и сбыте немаркированной никотинсодержащей продукции на сумму свыше 2,7 млн рублей

Следственным отделом ОМВД России по городу Ессентуки окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.

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