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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Латышонка упала вдвое после перехода в «Нижний Новгород». В «Зените» оклад вратаря составлял 7,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Евгений Латышонок будет зарабатывать в этом сезоне намного меньше, чем в предыдущем. Зарплата голкипера, перешедшего из « Зенита » в «Нижний Новгород» (а следом – в «Балтику» на правах аренды), сократилась в два раза, пишет инсайдер Иван Карпов .

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