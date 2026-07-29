Зарплата Латышонка упала вдвое после перехода в «Нижний Новгород». В «Зените» оклад вратаря составлял 7,5 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Евгений Латышонок будет зарабатывать в этом сезоне намного меньше, чем в предыдущем. Зарплата голкипера, перешедшего из « Зенита » в «Нижний Новгород» (а следом – в «Балтику» на правах аренды), сократилась в два раза, пишет инсайдер Иван Карпов .