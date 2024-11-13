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Американские СМИ раскрыли самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

Американские СМИ раскрыли самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

NYT: для Киева гарантии безопасности будут важнее территориального вопроса Для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса в контексте возможных переговоров о перемирии на фоне победы Дональда Трампа в выборах в США.

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