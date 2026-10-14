Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила о задержках в поставках ракет для ПВО Patriot и допустила, что страны НАТО могут выбрать другие системы, если США не решатся на совместное производство на территории союзников.
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