В Новосибирске компания парней пристала в кафе к двум подросткам из-за красных шнурков

Молодые люди просили подростков "пояснить за шмот" и объяснить к какой субкультуре они принадлежат.В Новосибирске к подросткам 16 и 17 лет пристала компания парней с требованием снять красные шнурки или обозвать на камеру "антифашистов".
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