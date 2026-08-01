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Россия отказалась от перечислений в бюджет ОЭСР

Россия отказалась от перечислений в бюджет ОЭСР

Решение отказаться от выплаты ежегодного членского взноса в Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) приняло Правительство РФ, 1 августа соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

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