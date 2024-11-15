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Закон, порядок, государство

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В Тихоокеанском высшем военно-морском училище им С.О. Макарова специалисты «Росвоенипотеки» провели уроки правовой грамотности

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище им С.О. Макарова специалисты «Росвоенипотеки» провели уроки правовой грамотности

Курсанты получают базу знаний, которая будет полезна в дальнейшем, как при реализации своих собственных жилищных прав, так и при информировании своих коллег и подчиненных в будущем.

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