Гражданину Азербайджана грозит срок за взятку, чтобы избежать выдворения из РФ

В Кемеровской области иностранный гражданин не пожелал исполнять решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации и попытался отменить его с помощью взятки, но в итоге вместе со своим посредником стал фигурантом уголовного дела.
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