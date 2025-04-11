Тейлор Свифт пригрозила судом Канье Уэсту после его непристойных постов

За подобными предупреждениями обычно следуют серьёзные юридически шаги, отмечает Daily Mail. Ранее в соцсети Х рэпер разместил ряд публикаций, в которых утверждал, что певица якобы занималась сексом одновременно с двумя поп-звёздами Джастином Бибером и Гарри Стайлсом, и привёл подробности.
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